Luca Pancalli rieletto nel board dell’International Paralympic Committee (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli è stato eletto, per la seconda volta consecutiva, membro del Governing board dell’International Paralympic Committee, l’organismo di riferimento dello sport paralimpico mondiale. Il Presidente FIV Francesco Ettorre: “La rielezione di Luca Pancalli è la dimostrazione tangibile di come abbia ben lavorato in questi anni; non mi sorprende che sia risultato il più votato tra gli europei. La Federazione #vela ha intensificato i rapporti con il CIP soprattutto in ottica di riammissione della vela nelle Paralimpiadi di Los Angeles 2028 e la vicinanza del Presidente Pancalli è per noi fondamentale. Auguro a lui e a tutto il board un lavoro proficuo che possa ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Presidente del Comitato Italiano Paralimpicoè stato eletto, per la seconda volta consecutiva, membro del Governing, l’organismo di riferimento dello sport paralimpico mondiale. Il Presidente FIV Francesco Ettorre: “La rielezione diè la dimostrazione tangibile di come abbia ben lavorato in questi anni; non mi sorprende che sia risultato il più votato tra gli europei. La Federazione #vela ha intensificato i rapporti con il CIP soprattutto in ottica di riammissione della vela nelle Paralimpiadi di Los Angeles 2028 e la vicinanza del Presidenteè per noi fondamentale. Auguro a lui e a tutto ilun lavoro proficuo che possa ...

