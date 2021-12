Love is in the air, trama 16 dicembre: Serkan pazzo di gelosia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Serkan Bolat, a Love is in the air, continuerà a portare avanti la sua strategia per riavvicinarsi a Eda Yildiz e a riconquistare il suo cuore, ma qualcosa turberà i suoi progetti, come segnala la trama della soap opera turca di oggi, giovedì 16 dicembre. L'architetto si è recentemente recato a Sile dove la Art Life sta portando avanti un ambizioso progetto di ristrutturazione, e lì si è casualmente imbattuto in Eda, che non vedeva da ben cinque anni. Il ragazzo ha immediatamente riscoperto gli antichi sentimenti per la sua ex fidanzata e ha deciso di provare a ristabilire un rapporto con lei, ma la paesaggista gli ha fatto più volte capire che lei non ha alcuna intenzione di lasciarsi di nuovo ammaliare da lui e che non vuole riaprire un capitolo della sua vita ormai concluso. In realtà, Eda sta cercando di tenere ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 16 dicembre 2021)Bolat, ais in the air, continuerà a portare avanti la sua strategia per riavvicinarsi a Eda Yildiz e a riconquistare il suo cuore, ma qualcosa turberà i suoi progetti, come segnala ladella soap opera turca di oggi, giovedì 16. L'architetto si è recentemente recato a Sile dove la Art Life sta portando avanti un ambizioso progetto di ristrutturazione, e lì si è casualmente imbattuto in Eda, che non vedeva da ben cinque anni. Il ragazzo ha immediatamente riscoperto gli antichi sentimenti per la sua ex fidanzata e ha deciso di provare a ristabilire un rapporto con lei, ma la paesaggista gli ha fatto più volte capire che lei non ha alcuna intenzione di lasciarsi di nuovo ammaliare da lui e che non vuole riaprire un capitolo della sua vita ormai concluso. In realtà, Eda sta cercando di tenere ...

Advertising

MediasetPlay : Lavoro di squadra per Eda e Serkan ?? Rivedi 'Love is in the air' in streaming su #MediasetInfinity ??… - share_the_love_ : @icarusfallws abbastanza bene,tu? - Sborrr : La colonna sonora 2021. Love Epidemic di The Trammps - gmai_pepe : @cleX71 Se non li hai già visti: prison break, suits, le regole del delitto perfetto, luter, lupin, l’alienista, qu… - icarusfallws : @share_the_love_ amo come stai ? -