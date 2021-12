Love Is In The Air, Anticipazioni Puntate Turche: Eda si Licenzia dall’Hotel! (Di giovedì 16 dicembre 2021) Anticipazioni Love Is In The Air, Puntate Turche: Eda ha un duro scontro con Deniz, che è sempre più innamorata di Serkan. Così la Yildiz decide di rassegnare le dimissioni e lasciare l’albergo… Nelle prossime Puntate di Love Is In The Air, al centro delle trame ci saranno nuovi problemi tra Eda e Serkan. Tutto ha inizio nel momento in cui Deniz, proprietaria dell’albergo in cui Eda lavora, dimostra di avere un forte interesse verso Serkan. Da questo momento in poi, la donna appare disposta davvero a tutto per conquistarlo. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Love Is In The Air, Puntate Turche: Deniz innamorata di Serkan! Come abbiamo già visto nelle prime Puntate della seconda stagione, ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 16 dicembre 2021)Is In The Air,: Eda ha un duro scontro con Deniz, che è sempre più innamorata di Serkan. Così la Yildiz decide di rassegnare le dimissioni e lasciare l’albergo… Nelle prossimediIs In The Air, al centro delle trame ci saranno nuovi problemi tra Eda e Serkan. Tutto ha inizio nel momento in cui Deniz, proprietaria dell’albergo in cui Eda lavora, dimostra di avere un forte interesse verso Serkan. Da questo momento in poi, la donna appare disposta davvero a tutto per conquistarlo. Ecco che cosa sta per succedere.Is In The Air,: Deniz innamorata di Serkan! Come abbiamo già visto nelle primedella seconda stagione, ...

