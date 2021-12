Love is in the air, anticipazioni oggi 16 dicembre: cena romantica per Eda e Serkan (Di giovedì 16 dicembre 2021) Love is in the Air, anticipazioni oggi giovedì 16 dicembre, quarto appuntamento della settimana che va in onda intorno alle 16.50. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul, arrivata alla seconda stagione? Eda, conquistata dal fascino di Serkan accetterà di cenare in ufficio. Una serata romantica che, però, si conclude con una scenata. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadrà oggi giovedì 16 dicembre ai due protagonisti della romantica soap? Le anticipazioni di questa ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 16 dicembre 2021)is in the Air,giovedì 16, quarto appuntamento della settimana che va in onda intorno alle 16.50. Che accadràai due protagonisti,ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul, arrivata alla seconda stagione? Eda, conquistata dal fascino diaccetterà dire in ufficio. Una seratache, però, si conclude con una sta.is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadràgiovedì 16ai due protagonisti dellasoap? Ledi questa ...

Advertising

MediasetPlay : Lavoro di squadra per Eda e Serkan ?? Rivedi 'Love is in the air' in streaming su #MediasetInfinity ??… - zazoomblog : Love is in the air: Serkan è geloso di Eda perchè ha un’altro uomo! - #Serkan #geloso #perchè #un’altro… - radiokemonia : Stai ascoltando: U2-Pride (In The Name Of Love) La musica anni 80 solo su - Solololli : Possibile che @QuiMediaset_it non si renda conto che trasmettere una serie come 'love Is in the air' 16 minuti al g… - share_the_love_ : @icarusfallws ciao -