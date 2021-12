Love is in the air, anticipazioni 17 dicembre: Eda capisce cosa fare (Di giovedì 16 dicembre 2021) anticipazioni Love is in the Air prossima puntata venerdì 17 dicembre. Dopo un’attenta riflessione, Eda capisce finalmente cosa è giusto fare. anticipazioni Love is in the AirEda è tornata a Istanbul per la prima volta, raggiungendo Serkan in ufficio. I due hanno lavorato da soli nel completo silenzio dell’ufficio, svuotato di tutti i dipendenti. Erano soltanto Eda e Serkan. A fine giornata il Bolat le propone di cenare insieme, non una cena fuori bensì una cena in cui si continua a lavorare in ufficio. Dopo una titubanza iniziale, la Yildiz accetta. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Serkan ha organizzato questo appuntamento perché vuole riavvicinarsi a tutti i costi a Eda, ma durante la cena la paesaggista riceve ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 16 dicembre 2021)is in the Air prossima puntata venerdì 17. Dopo un’attenta riflessione, Edafinalmenteè giustois in the AirEda è tornata a Istanbul per la prima volta, raggiungendo Serkan in ufficio. I due hanno lavorato da soli nel completo silenzio dell’ufficio, svuotato di tutti i dipendenti. Erano soltanto Eda e Serkan. A fine giornata il Bolat le propone di cenare insieme, non una cena fuori bensì una cena in cui si continua a lavorare in ufficio. Dopo una titubanza iniziale, la Yildiz accetta. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Serkan ha organizzato questo appuntamento perché vuole riavvicinarsi a tutti i costi a Eda, ma durante la cena la paesaggista riceve ...

