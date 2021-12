Lotti: «Basta a violenze contro gli arbitri, approvare la norma velocemente» (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Vogliamo dire Basta con forza alla violenza nello sport, vale per tutte le discipline. Troppe volte leggiamo di episodi incresciosi nei confronti degli arbitri. La violenza è presenza nei campi di periferia ma anche in quelli delle giovanili. E’ arrivato il momento di sensibilizzare su questo tema l’intero Parlamento e far capire che si fa sul serio”. Lo ha detto Luca Lotti (Pd), nel corso della presentazione alla Camera della proposta di legge in materia di lesioni personali in danno di arbitri. “Auspico e chiedo ai colleghi un impegno e uno sforzo in più per cercare di portare in approvazione nel più breve tempo possibile questi due tre articoli – ha aggiunto l’ex ministro dello sport – Se vogliamo passare dalle parole ai fatti ed essere concreti con un messaggio forte che la politica tutta insieme dà nei confronti ... Leggi su footdata (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Vogliamo direcon forza alla violenza nello sport, vale per tutte le discipline. Troppe volte leggiamo di episodi incresciosi nei confronti degli. La violenza è presenza nei campi di periferia ma anche in quelli delle giovanili. E’ arrivato il momento di sensibilizzare su questo tema l’intero Parlamento e far capire che si fa sul serio”. Lo ha detto Luca(Pd), nel corso della presentazione alla Camera della proposta di legge in materia di lesioni personali in danno di. “Auspico e chiedo ai colleghi un impegno e uno sforzo in più per cercare di portare in approvazione nel più breve tempo possibile questi due tre articoli – ha aggiunto l’ex ministro dello sport – Se vogliamo passare dalle parole ai fatti ed essere concreti con un messaggio forte che la politica tutta insieme dà nei confronti ...

