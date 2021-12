Lotito: «Non ho alcun potere nella Salernitana, io sono fuori» (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Lo striscione a Salerno ‘liberate la Salernitana da questa gente’? Lo dovete chiedere a chi governa la Salernitana, non so certo io. So indipendenti, io sto fuori. Non ho alcun potere, sto fuori dalla Salernitana”. Così Claudio Lotito ha sviato le domande sul destino della Salernitana all’uscita dall’assemblea della Lega Serie A. Lotito aveva appena incassato dagli altri club la richiesta alla Figc di tenere la Salernitana in Serie A fino alla fine del campionato. Richiesta votata all’unanimità con due astenuti: la Lazio di Lotito e la Salernitana di Lotito. Per le regole della Figc, la Salernitana dovrebbe essere estromessa dal ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Lo striscione a Salerno ‘liberate lada questa gente’? Lo dovete chiedere a chi governa la, non so certo io. So indipendenti, io sto. Non ho, stodalla”. Così Claudioha sviato le domande sul destino dellaall’uscita dall’assemblea della Lega Serie A.aveva appena incassato dagli altri club la richiesta alla Figc di tenere lain Serie A fino alla fine del campionato. Richiesta votata all’unanimità con due astenuti: la Lazio die ladi. Per le regole della Figc, ladovrebbe essere estromessa dal ...

Advertising

AlfredoPedulla : Non raccontavamo barzellette, avevamo anticipato. E #Lotito conferma: “#Sarri, rinnovo automatico per altri due anni” - VincenzoManno2 : #Salernitana #FIGC #Lotito solito schifo tutto italiano. Non impareremo mai. Vergogna!! - tifoneumanoide : Dico io, ma non potremmo sbattere fuori sia Lazio che Salernitana? Così torniamo subito a 18 squadre e ci togliamo… - LALAZIOMIA : Assemblea di Lega, Lotito: “Io ormai sono fuori dalla Salernitana, non ho alcun potere” – VIDEO… - pa18gi : RT @_talebanikov: Voto all’unanimità. La Salernitana finirà in B. La Salernitana rimarrà a Lotito. Identica alla proroga su stipendi non… -