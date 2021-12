Lotito al Senato, la partita si riapre: la Giunta torna sul dossier del presidente della Lazio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sembrava una partita chiusa. Invece, la Giunta delle elezioni e le immunità ha rilanciato ancora una volta la palla nell’Aula di Palazzo Madama. Oggetto della melina, lo scranno da Senatore conteso da Claudio Lotito. Al momento, il seggio campano è occupato da Vincenzo Carbone, ex di Forza Italia passato in Italia viva. Oggi, 16 dicembre, la Giunta ha approvato la reLazione del forzista Adriano Paroli che chiede l’ingresso a Palazzo Madama per il patron della Lazio. Undici i voti a favore – quelli del centrodestra e delle autonomie -, nove i contrari, arrivati da Pd, M5s, Iv e Misto. Se l’organo parlamentare ha, ancora una volta, accolto il ricorso di Lotito, riconoscendogli il diritto allo scranno affidato a Carbone ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sembrava unachiusa. Invece, ladelle elezioni e le immunità ha rilanciato ancora una volta la palla nell’Aula di Palazzo Madama. Oggettomelina, lo scranno dare conteso da Claudio. Al momento, il seggio campano è occupato da Vincenzo Carbone, ex di Forza Italia passato in Italia viva. Oggi, 16 dicembre, laha approvato la rene del forzista Adriano Paroli che chiede l’ingresso a Palazzo Madama per il patron. Undici i voti a favore – quelli del centrodestra e delle autonomie -, nove i contrari, arrivati da Pd, M5s, Iv e Misto. Se l’organo parlamentare ha, ancora una volta, accolto il ricorso di, riconoscendogli il diritto allo scranno affidato a Carbone ...

