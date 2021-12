Lory Del Santo, dieci anni con il suo toy boy: «Gli ho regalato un jeans, una t-shirt e un orologio, ma lui non mi aiuta mai a casa» (Di giovedì 16 dicembre 2021) dieci anni d’amore (o quasi) tra Lory Del Santo e Marco Cucolo, e la showgirl già pensa ai regali che farà, ma che forse non riceverà. Proprio così. Come ha confessato la stessa Loredana a Un Giorno da Pecora, su Radio1, il suo toy boy non è come gli uomini di una volta e anche i suoi vecchi amici sono a corto di idee quando si tratta di fare un regalo a una signora. I regali di Lory Del Santo «Una volta bastava esprimere un desiderio: passavo davanti ad una vetrina, dicevo che bello quell’orologio e me lo regalavano», ha ricordato nostalgica Lory Del Santo, secondo la quale «quelli famosi non regalano quasi mai niente». «Una volta però Eric (Clapton, ndr) mi fece una cosa molto preziosa. Un braccialetto d’oro di una marca molto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 16 dicembre 2021)d’amore (o quasi) traDele Marco Cucolo, e la showgirl già pensa ai regali che farà, ma che forse non riceverà. Proprio così. Come ha confessato la stessa Loredana a Un Giorno da Pecora, su Radio1, il suo toy boy non è come gli uomini di una volta e anche i suoi vecchi amici sono a corto di idee quando si tratta di fare un regalo a una signora. I regali diDel«Una volta bastava esprimere un desiderio: passavo davanti ad una vetrina, dicevo che bello quell’e me lo regalavano», ha ricordato nostalgicaDel, secondo la quale «quelli famosi non regalano quasi mai niente». «Una volta però Eric (Clapton, ndr) mi fece una cosa molto preziosa. Un braccialetto d’oro di una marca molto ...

