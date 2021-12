Londra | lunghe file davanti al centro vaccinale del Saint Thomas Hospital

Advertising

Di_SPACE_Lauro : @martinapatone Mi ricordo di lunghe chiacchierate che avevano come oggetto soggorni ad Oxford e visite Aurelianæ in… -

Ultime Notizie dalla rete : Londra lunghe

Agenzia ANSA

Decine di persone sono in fila davanti al Saint Thomas Hospital diper ricevere la vaccinazione. Nelle ultime ore il Regno Unito ha raggiunto il record di 78610 nuovi casi di Covid - 19 in sole ventiquattro ore dall'inizio della pandemia. Il governo ha ......ulteriori restrizioni la "liberi tutti" che aveva caratterizzato l'era dell'ex sindaco di, è ... o quanto sostiene il ministro dei trasporti, che lecode di cittadini in fila per il ...Decine di persone sono in fila davanti al Saint Thomas Hospital di Londra per ricevere la vaccinazione. Nelle ultime ore il Regno Unito ha ...Londra torna ad essere scenario per un evento calcistico internazione: mercoledi primo giugno del prossimo anno ospiterà la sfida Italia-Argentina. Si tratta di un evento voluto dall’UEFA e dalla corr ...