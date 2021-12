Lombardia, allarme smog: da domani nuove misure per contrastare l'inquinamento (Di giovedì 16 dicembre 2021) allarme smog : Milano corre ai ripari . Da domani, venerdì 17 dicembre, saranno attivate nella metropoli e provincia le misure temporanee antismog di primo livello. A comunicarlo è la Regione ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021): Milano corre ai ripari . Da, venerdì 17 dicembre, saranno attivate nella metropoli e provincia letemporanee antidi primo livello. A comunicarlo è la Regione ...

