“L’Occidente si è dimenticato dei cristiani perseguitati perché malato d’individualismo”

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 16 dicembre 2021) “Nel mondo milioni dicontinuano a vivere emarginati, in povertà, ma soprattutto discriminati e in pericolo. Dopo due anni di pandemia vogliamo tenere acceso un faro su questa oppressione e aiutare Aiuto alla Chiesa che Soffre Onlus a portare conforto e sostegno ai fedeli di tutto il mondo: in particolare coloro che vivono in InsideOver.