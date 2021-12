Locatelli: "Ipotesi tampone anche ai vaccinati per accedere ai grandi eventi" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità invita tutti a vaccinarsi soprattutto in vista delle festività natalizie Leggi su rainews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità invita tutti a vaccinarsi soprattutto in vista delle festività natalizie

Advertising

Adnkronos : #Covid Italia, Locatelli: '#Tampone a vaccinati per grandi eventi è ipotesi da valutare'. - repubblica : Covid, Locatelli: 'Ipotesi tampone anche ai vaccinati per i grandi eventi. Se la situazione peggiora, mascherine al… - Corriere : Locatelli: «Tampone ai vaccinati per i grandi eventi? Un’ipotesi» - Venere781 : RT @Signorasinasce: #Covid, #Locatelli : ipotesi #obbligatorietàtampone anche per i vaccinati. - R_Quincy_ME : RT @valy_s: #Covid19 #Locatelli CTS ci dice che è “ipotesi concreta”l’introduzione della MASCHERINA all’aperto e il TAMPONE per i grandi ev… -