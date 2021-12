Locatelli: "Idea test per vaccinati a grandi eventi". Brusaferro: "Booster cruciale" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Omicron spaventa e nuove ipotesi di restrizioni potrebbero “nel caso la situazione epidemiologica dovesse peggiorare” essere “considerate”. Le parole del coordinatore del Cts e presidente del Cts Franco Locatelli mettono in guardia su quello che, nell’ipotesi peggiore, potrebbe essere il futuro dell’inverno. L’Idea lanciata è quello di un tampone anche ai vaccinati per l’accesso a grandi eventi. Secondo l’esperto infatti “va tutelato il vantaggio che è stato accumulato dal nostro Paese”. E proprio sulla linea della massima prudenza si è già mosso il governo con la proroga dello stato di emergenza e le misure di restrizione sui viaggi con tampone per chi arriva dall’estero. ”È il tentativo di evitare che i contagi possano crescere in maniera significativa”, argomenta il ministro dell’Interno, Roberto ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Omicron spaventa e nuove ipotesi di restrizioni potrebbero “nel caso la situazione epidemiologica dovesse peggiorare” essere “considerate”. Le parole del coordinatore del Cts e presidente del Cts Francomettono in guardia su quello che, nell’ipotesi peggiore, potrebbe essere il futuro dell’inverno. L’lanciata è quello di un tampone anche aiper l’accesso a. Secondo l’esperto infatti “va tutelato il vantaggio che è stato accumulato dal nostro Paese”. E proprio sulla linea della massima prudenza si è già mosso il governo con la proroga dello stato di emergenza e le misure di restrizione sui viaggi con tampone per chi arriva dall’estero. ”È il tentativo di evitare che i contagi possano crescere in maniera significativa”, argomenta il ministro dell’Interno, Roberto ...

