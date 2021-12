Livorno, rifiuta le cure per il Covid e muore a 59 anni. Un medico: «Ha detto no a ogni aiuto» (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'agente immobiliare da due settimane era ricoverata all’ospedale di Livorno. Non ha accettato di essere intubata Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'agente immobiliare da due settimane era ricoverata all’ospedale di. Non ha accettato di essere intubata

