Livorno, no vax rifiuta le cure e muore di Covid: "Non ha voluto essere intubata" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una 59enne no vax, Letizia Perna , è morta all'ospedale di Livorno dove era stata ricoverata dopo essersi ammalata di Covid. Secondo quanto riporta La Nazione , che cita un medico dell'ospedale, la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una 59enne no vax, Letizia Perna , è morta all'ospedale didove era stata ricoverata dopo essersi ammalata di. Secondo quanto riporta La Nazione , che cita un medico dell'ospedale, la ...

Advertising

HuffPostItalia : No Vax positiva al Covid, rifiuta di essere intubata e muore a Livorno - Corriere : Letizia, morta di Covid dopo aver rifiutato le cure: «Ha deciso di non essere intubata» - fabbri333 : RT @ilriformista: I sanitari dell’ospedale di Livorno le avevano proposto ripetutamente le cure che, per tutta risposta erano state ogni vo… - valentiniannal1 : RT @Corriere: Letizia, morta di Covid dopo aver rifiutato le cure: «Ha deciso di non essere intubata» - LaBudenovka : #novax #Scanzi Al Comune di #Sbramato ampio riconoscimento ai combattenti del #NoGreenPassObbligatorio. Intitola… -