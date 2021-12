Livorno, muore a 59 anni in ospedale dopo aver rifiutato la terapia intensiva. Il medico: “Ha detto no a ogni aiuto” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Aveva 59 anni e lavorava come agente immobiliare la donna residente nel Livornese, convinta no vax, morta martedì all’ospedale di Livorno. La donna aveva contratto il Coronavirus, ed era arrivata al reparto Covid dell’ospedale di Livorno il mese scorso dopo un primo ricovero al pronto soccorso di Cecina il 17 novembre. La 59enne, residente a Rosignano, ha rifiutato un secondo passaggio in terapia intensiva. I sanitari, dopo la maschera ad ossigeno e il casco, non hanno quindi potuto sottoporla a ulteriori trattamenti. È morta nel reparto di malattie infettive Covid degli ospedali riuniti di viale Alfieri. Letizia Perna, questo il nome della donna originaria di Milano, secondo le testate locali in un primo momento ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Aveva 59e lavorava come agente immobiliare la donna residente nel Livornese, convinta no vax, morta martedì all’di. La donna aveva contratto il Coronavirus, ed era arrivata al reparto Covid dell’diil mese scorsoun primo ricovero al pronto soccorso di Cecina il 17 novembre. La 59enne, residente a Rosignano, haun secondo passaggio in. I sanitari,la maschera ad ossigeno e il casco, non hanno quindi potuto sottoporla a ulteriori trattamenti. È morta nel reparto di malattie infettive Covid degli ospedali riuniti di viale Alfieri. Letizia Perna, questo il nome della donna originaria di Milano, secondo le testate locali in un primo momento ha ...

