Liverpool, rimonta vincente. Il Chelsea perde terreno: è a - 4 dal City (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Liverpool vince, il Chelsea spreca e il Tottenham non gioca. I Reds di Klopp, con il tris in rimonta sul Newcastle, grazie ai gol di Jota, Salah e Alexander - Arnold, salgono a 40 punti, a - 1 dal ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilvince, ilspreca e il Tottenham non gioca. I Reds di Klopp, con il tris insul Newcastle, grazie ai gol di Jota, Salah e Alexander - Arnold, salgono a 40 punti, a - 1 dal ...

Advertising

GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Liverpool, rimonta vincente. Il Chelsea perde terreno: è a -4 dal City in #PremierLeague - ETGazzetta : Liverpool, rimonta vincente. Il Chelsea perde terreno: è a -4 dal City in #PremierLeague - infoitsport : Liverpool, inizia la marcia verso l’Inter: superato il Newcastle in rimonta - Fprime86 : RT @sportmediaset: #PremierLeague: il Liverpool vince in rimonta, frenata Chelsea con l’Everton. #SportMediaset - Antonio_Tatti_ : RT @sportmediaset: #PremierLeague: il Liverpool vince in rimonta, frenata Chelsea con l’Everton. #SportMediaset -