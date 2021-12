Liverpool-Newcastle United | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 16 dicembre 2021)sarà la gara conclusiva del 17º turno infrasettimanale di Premier League: da pochi minuti sono state comunicate le. Il fischio d’inizio sarà alle 21:00 (orario italiano) ad “Anfield”. I bianconeri non vincono adal lontano aprile 1994, quando si imposero in trasferta con il risultato di 0-2. Dalla stagione 1994/95 in poi, sono arrivati 5 pareggi e ben 21 affermazioni dei Reds in 26 partite fra le mura domestiche. La scorsa stagione,hanno pareggiato sia ad “Anfield” (1-1 con vantaggio di Salah e rete in extremis di Willock) sia al “St James’ Park” (0-0). Il, prossimo avversario dell’Inter agli ottavi di Champions, sta vivendo una striscia di ...