LIVE Trento-Fenerbahce, Champions League volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Champions League volley, il programma di Trento-Fenerbahce Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Trentino volley-Fenerbahçe Spor Kulübü, match valido per la seconda giornata di andata del gruppo E della CEV Champions League 2021-2022. Al PalaTrento la squadra di Angelo Lorenzetti va in cerca della prima vittoria in Europa. Dopo il terzo posto al mondiale per club, dove Trento ha ceduto in semifinale alla Lube Civitanova (3-2) nel derby italiano, per poi superare 3-0 i brasiliani del Funvic nella finalina per il podio; i bianco-rossi tornano di scena in ...

