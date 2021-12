LIVE Trento-Fenerbahce 2-0 13-5 | Champions League volley in DIRETTA | la Itas scappa via nel terzo set

(Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-17 E’ Giulio Pinali a scrivere la parola fine sul match. 24-17 D’Heer tira forte ma in rete. 24-16 Diagonale di Michieletto e perci sono 8 match-point. 23-16 Free-ball concessa dallae primo tempo di Tumer. 23-15 Ace di Louati con l’ausilio del nastro. 23-14 Erroreal servizio. 23-13 Attacco di Cavuto,è a due punti dalla vittoria. 22-13punto consecutivo di Yacine Louati. 22-12 Ancora Louati con Michieletto che rischia di farsi male con una spaccata di salvataggio. 22-11 Louati mette giù un pallone da posto 4. 22-10 Primo tempo di Tumer. 22-9 Cavuto trova il primo punto della sua partita. 21-9 MURO DI LAVIA! 20-9 Lavia continua nella sua partita incontenibile. 19-9 Toy in diagonale. 19-8 ...

La DIRETTA testuale di Trento-Fenerbahce, sfida dei gironi della Champions League 2021/2022 di volley maschile: gli aggiornamenti live.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-6 Attacco centrale di Podrascanin. 16-6 La pipe di Louati. 16-5 ACE DI MICHIELETTO! C'è solo la squadra di Lorenzetti in campo in questo terzo set. 15-5 Sc ...