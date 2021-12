LIVE Trento-Fenerbahce 1-0 | Champions League volley in DIRETTA | la Itas conquista il primo set!

(Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-6 Ace di Oliva, parità nel secondo set. 6-5 Oliva trova il mani-fuori del muro della. 6-4 Sbaglia anche Toy. 5-4 Errore al servizio di Lisinac. 5-3 Lavia continua a martellare sparando sul muro. 4-3 Oliva di potenza trova le mani del muro. 4-2 Ancora Daniele Lavia, ottavo punto personale dell’ex Modena. 3-2 LAVIAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! MUROOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!! 2-2 Lisinac arriva in ritardo sul pallone di Sbertoli ma riesce comunque a trovare il punto. 1-2tempo di Tumer, breaknel secondo set. 1-1 Parallela vincente di Louati. 1-0 Pallonetto morbido di Lavia. INIZIA IL SECONDO20.56 La squadra di Lorenzetti controlla nelset chiudendo in 26 minuti e portandosi così in vantaggio, sugli scudi un ...

Advertising

Giuseppe7Barone : RT @calciomercatoit: ?? - Fa_Tarantino : RT @calciomercatoit: ?? - CiroTroise : RT @calciomercatoit: ?? - calciomercatoit : ?? - zazoomblog : LIVE Trento-Fenerbahce Champions League volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Trento-Fenerbahce… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Trento

Veneto, Liguria, Marche everso la zona gialla da lunedì. Al via, intanto, la campagna vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni...il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 16 dicembre ( AGGIORNAMENTI...Bolzano 2.613 in Abruzzo 1.711 in Sardegna 1.497 in Umbria 1.402 nella Provincia autonoma di...“Le zone rosse – ha aggiunto – sono poco verosimili. Qualche regione potrebbe andare in arancione, diverse andranno in zona gialla in tempi brevi, quindi una o due settimane”. Secondo Cartabellotta, “ ...La DIRETTA testuale di Trento-Fenerbahce, sfida dei gironi della Champions League 2021/2022 di volley maschile: gli aggiornamenti live.