LIVE Snowboard, PGS Carezza 2021 in DIRETTA: gli azzurri inseguono il primo podio stagionale (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del PGS di Carezza, valevole per la Coppa del Mondo di PGS di Snowboard: gli azzurri inseguono il primo podio stagionale. L'Italia, dopo un avvio di stagione non proficuo, ma viste le attese e i precedenti su questo tracciato (azzurri devastanti l'anno scorso), va a caccia della prima top 3 di questo 2021-2022.Roland Fischnaller, Aaron March, Edwin Coratti, Mirko Felicetti e Daniele Bagozza: questi i nomi da segnarsi, gli alfieri su cui contare per andare a caccia di un grande risultato. Più in generale invece, a partire forte fra gli uomini è il coreano Lee Sang-ho, autentica sorpresa, ...

