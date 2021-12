LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val Gardena in DIRETTA: Kilde davanti a tutti, Paris fuori dai quindici. Preoccupazione per lo svedese Monsen (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Partito l’israeliano Barnabas Szollos, ultimo atleta al via. A breve la classifica dei migliori dieci ed il risultato degli italiani. 13.47 Franzoso conclude la prova a +5”04 (sessantaduesimo). 13.43 Ultimo azzurro ad affrontare la Saslong è l’esordiente in Coppa del Mondo Matteo Franzoso. Siamo ormai agli sgoccioli di questa prova cronometrata. 13.40 Zazzi fa un secondo meglio del compagno: cinquantacinquesimo a +4”17. 13.37 Molteni finisce in fondo alla classifica, cinquantasettesimo a +5”20. 13.34 Parte Nicolò Molteni, a seguire vi daremo conto della prova di un altro giovane italiano: Pietro Zazzi. 13.31 lo sloveno Miha Hrobat sorprende tutti conquistando la dodicesima piazza (+1”70). Paris, migliore degli azzurri, ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50 Partito l’israeliano Barnabas Szollos, ultimo atleta al via. A breve la classifica dei migliori dieci ed il risultato degli italiani. 13.47 Franzoso conclude laa +5”04 (sessantaduesimo). 13.43 Ultimo azzurro ad affrontare la Saslong è l’esordiente in Coppa del Mondo Matteo Franzoso. Siamo ormai agli sgoccioli di questacronometrata. 13.40 Zazzi fa un secondo meglio del compagno: cinquantacinquesimo a +4”17. 13.37 Molteni finisce in fondo alla classifica, cinquantasettesimo a +5”20. 13.34 Parte Nicolò Molteni, a seguire vi daremo conto delladi un altro giovane italiano: Pietro Zazzi. 13.31 lo sloveno Miha Hrobat sorprendeconquistando la dodicesima piazza (+1”70)., migliore degli azzurri, ...

