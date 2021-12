LIVE Sci alpino, Prima Prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Goggia firma il miglior tempo. Sesta Nadia Delago (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA Prova IN VAL GARDENA 11.16: Sono scese le prime trenta di questa Prima Prova della discesa di Val d’Isere. Sofia Goggia ha firmato il miglior tempo (1’42”98), con 85 centesimi di vantaggio sulla norvegese Ragnhild Mowinckel e 86 sull’austriaca Mirjam Puchner. Sesto posto per Nadia Delago (+1.13). Più indietro le altre azzurre: Elena Curtoni (+2.20), Francesca Marsaglia (+2.22), Nicol Delago (+2.29), Marta Bassino (+2.68) e Federica Brignone (+2.77). 11.14: Diciottesima Nicol Delago a 2.29 dalla connazionale. 11.12: Anche le ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDAIN VAL GARDENA 11.16: Sono scese le prime trenta di questadelladi Val. Sofiahato il(1’42”98), con 85 centesimi di vantaggio sulla norvegese Ragnhild Mowinckel e 86 sull’austriaca Mirjam Puchner. Sesto posto per(+1.13). Più indietro le altre azzurre: Elena Curtoni (+2.20), Francesca Marsaglia (+2.22), Nicol(+2.29), Marta Bassino (+2.68) e Federica Brignone (+2.77). 11.14: Diciottesima Nicola 2.29 dalla connazionale. 11.12: Anche le ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: Cochran-Siegle davanti, risultati e classifica - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val Gardena in DIRETTA: nuova rifinitura per Dominik Paris sulla Saslong - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima Prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia inizia a studiare la pista assenti Shiffri… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima Prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia inizia a studiare la pista assenti Shiffri… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: comanda Cochran-Siegle Innerhofer 7° Paris 8° senza for… -