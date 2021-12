LIVE Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega basket in DIRETTA: sfida dal sapore di Final Four (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:10 I milanesi vogliono allungare la striscia positiva portandola a tre successi consecutivi, dopo le vittorie maturate venerdì scorso in trasferta contro l’AS Monaco e martedì in casa contro il Panathinaikos. Attualmente la squadra di Ettore Messina occupa la terza posizione con un record di 10-5, alle spalle del Real Madrid (12-3) e del Barcellona (13-2). 20:00 Buonasera agli amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla DIRETTA LIVE testuale della sedicesima giornata di Eurolega, in cui si affrontano l’Olimpia Milano e il Real Madrid! Buongiorno a tutti, amici di OA Sport! Benvenuti alla DIRETTA LIVE di ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:10 I milanesi vogliono allungare la striscia positiva portandola a tre successi consecutivi, dopo le vittorie maturate venerdì scorso in trasferta contro l’AS Monaco e martedì in casa contro il Panathinaikos. Attualmente la squadra di Ettore Messina occupa la terza posizione con un record di 10-5, alle spalle del(12-3) e del Barcellona (13-2). 20:00 Buonasera agli amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto allatestuale della sedicesima giornata di, in cui si affrontano l’e il! Buongiorno a tutti, amici di OA Sport! Benvenuti alladi ...

