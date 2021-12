LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 73-75, Eurolega basket in DIRETTA: il ferro ferma la tripla di Delaney per il sorpasso alla sirena! Il Real Madrid espugna il Forum (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Delaney SBAGLIA LA tripla! FINISCE 73-75 AL Forum, SI ferma SUL ferro LA BOMBA DEL 23 DALL’ANGOLO 73-75 Hall segna il primo DEVON HALL IN LUNETTA! TIME-OUT Olimpia Milano! FINALE INCREDIBILE AL Forum! 5? DA GIOCARE, PARTITA ANCORA IN BILICO Invasione anche per il Real Madrid, con Hanga che sbaglia il secondo libero! Invasione dell’area pitturata, con Hanga che può ritentare il libero! Incredibile Sbaglia il secondo libero Causeur, ma Tavares arpiona il rimbalzo! 72-75 Primo libero a segno per Causeur 72-74 GIGI DATOMEEEEEE!! MAMMA MIAAAAAAAAAA 69-74 1/2 di Llull in ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASBAGLIA LA! FINISCE 73-75 AL, SISULLA BOMBA DEL 23 DALL’ANGOLO 73-75 Hall segna il primo DEVON HALL IN LUNETTA! TIME-OUT! FINALE INCREDIBILE AL! 5? DA GIOCARE, PARTITA ANCORA IN BILICO Invasione anche per il, con Hanga che sbaglia il secondo libero! Invasione dell’area pitturata, con Hanga che può ritentare il libero! Incredibile Sbaglia il secondo libero Causeur, ma Tavares arpiona il rimbalzo! 72-75 Primo libero a segno per Causeur 72-74 GIGI DATOMEEEEEE!! MAMMA MIAAAAAAAAAA 69-74 1/2 di Llull in ...

