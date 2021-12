LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 57-69, Eurolega basket in DIRETTA: le Merengues prendono il largo nel punteggio, l’Armani Exchange non riesce a contenere gli avversari (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-71 EEEEEEL CHAAACHOOOO!! TRIPLAAAAAAA 59-71 Secondo canestro consecutivo per Rudy Fernandez 59-69 Bentil trova il canestro dal pitturato, ancora +10 Real Madrid 57-69 A segno Rudy Fernandez Fallo in attacco di Poirier! 57-67 Arresto e tiro di Shavon Shields, -10 Milano e ottima uscita dal time-out per l’Armani Exchange Parziale aperto di 5-0 delle Merengues, con Milano che sbaglia molto in attacco e non riesce a contenere in difesa le fiammate di Llull, Causeur e Yabusele! Messina capisce il momento e ferma tutto, parlando con i suoi cercando di motivarli per ricucire il -12 55-67 Llull s’invola al ferro, break micidiale degli spagnoli! Ettore Messina non ci ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62-71 EEEEEEL CHAAACHOOOO!! TRIPLAAAAAAA 59-71 Secondo canestro consecutivo per Rudy Fernandez 59-69 Bentil trova il canestro dal pitturato, ancora +1057-69 A segno Rudy Fernandez Fallo in attacco di Poirier! 57-67 Arresto e tiro di Shavon Shields, -10e ottima uscita dal time-out perParziale aperto di 5-0 delle, conche sbaglia molto in attacco e nonin difesa le fiammate di Llull, Causeur e Yabusele! Messina capisce il momento e ferma tutto, parlando con i suoi cercando di motivarli per ricucire il -12 55-67 Llull s’invola al ferro, break micidiale degli spagnoli! Ettore Messina non ci ...

zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Real Madrid 47-52 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Real… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 25-26 Eurolega basket in DIRETTA: fiammata di Yabusele per i Blancos l’Armani ricuc… - PianetaBasketIT : LIVE - Per l'Olimpia Milano al Forum il Real Madrid | EuroLeague - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Real Madrid 19-18 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Real… - bball_evo : ??IG LIVE?? Come sempre vi ricordo l'appuntamento post-partita su Instagram per commentare la partita dell'Olimpia Mi… -