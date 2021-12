LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 27-35, Eurolega basket in DIRETTA: break degli ospiti spagnoli, i padroni di casa provano a rimanere a contatto (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina il secondo quarto, con il Real Madrid che ha preso il largo toccando anche il +10! Una fiammata di Shields sulla sirena consente all’Olimpia Milano di chiudere sotto la doppia cifra di svantaggio (27-35), giocando bene in difesa ma concedendo qualche tiro di troppo dall’arco soprattutto. Migliori Realizzatori per i padroni di casa Nicolò Melli e Shavon Shields con 6 punti ciascuno, mentre per i Blancos 11 punti di Yabusele 27-35 SHAVON SHIELDS VA FINO IN FONDO, CHIUDENDO COSI’ IL PRIMO TEMPO! 25-35 2/2 in lunetta per il centro del Real Madrid e +10, massimo vantaggio per gli ospiti Tavares è una piovra: il capoverdiano cattura ogni ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATermina il secondo quarto, con ilche ha preso il largo toccando anche il +10! Una fiammata di Shields sulla sirena consente all’di chiudere sotto la doppia cifra di svantaggio (27-35), giocando bene in difesa ma concedendo qualche tiro di troppo dall’arco soprattutto. Miglioriizzatori per idiNicolò Melli e Shavon Shields con 6 punti ciascuno, mentre per i Blancos 11 punti di Yabusele 27-35 SHAVON SHIELDS VA FINO IN FONDO, CHIUDENDO COSI’ IL PRIMO TEMPO! 25-35 2/2 in lunetta per il centro dele +10, massimo vantaggio per gliTavares è una piovra: il capoverdiano cattura ogni ...

