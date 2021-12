LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 25-26, Eurolega basket in DIRETTA: fiammata di Yabusele per i Blancos, l’Armani ricuce subito lo strappo (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-26 Lavoro perfetto di Shields col piede perno, -1 Milano Infrazione di 24? per il Real Madrid, con l’ottima difesa dell’Armani Exchange! -6’20” alla seconda sirena 23-26 Mano caldissima per Yabusele, che trova la terza segnatura consecutiva e va in doppia cifra (10 punti)! Time-out immediato Olimpia Milano, Messina è indiavolato 23-24 Yabusele manda a bersaglio la bomba, +1 Real Madrid per l’ex ASVEL e Boston Celtics 23-21 BENTIL INCHIODA SU ASSIST DEL CHACHO! ESPLODE IL FORUM 21-21 Yabusele spara dall’arco per il pareggio del Real Madrid 21-18 Gigi Datome porta a scuola Rudy Fernandez in ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-26 Lavoro perfetto di Shields col piede perno, -1Infrazione di 24? per il, con l’ottima difesa delExchange! -6’20” alla seconda sirena 23-26 Mano caldissima per, che trova la terza segnatura consecutiva e va in doppia cifra (10 punti)! Time-out immediato, Messina è indiavolato 23-24manda a bersaglio la bomba, +1per l’ex ASVEL e Boston Celtics 23-21 BENTIL INCHIODA SU ASSIST DEL CHACHO! ESPLODE IL FORUM 21-21spara dall’arco per il pareggio del21-18 Gigi Datome porta a scuola Rudy Fernandez in ...

