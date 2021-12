LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Razzetti show, doppia finale! 4×100 stile, Cusinato e De Tullio per le medaglie. Pilato ok, squalificata Castiglioni (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.31: La nostra DIRETTA si chiude per ora qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle 15 per la prima sessione di finali e semifinali 10.30: Le delusioni riguardano la squalifica di Arianna Castiglioni che era da medaglia nei 50 rana, il nono posto di Matteo Ciampi nei 400 stile libero, dove è stato argento europeo e l’eliminazione in batteria di Margherita Panziera nei 100 dorso 10.28: Qualificati per le semifinali Benedetta Pilato nei 50 rana, Lorenzo Mora e Thomas Ceccon nei 100 dorso, Nicolò Martinenghi nei 100 rana, Silvia Scalia nei 100 dorso 10.25: Gli azzurri acciuffano ben cinque posti nelle finali del pomeriggio, con buone possibilità di puntare al podio. Miglior tempo delle batterie per Ilaria Cusinato nei ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.31: La nostrasi chiude per ora qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle 15 per la prima sessione di finali e semifinali 10.30: Le delusioni riguardano la squalifica di Ariannache era da medaglia nei 50 rana, il nono posto di Matteo Ciampi nei 400libero, dove è stato argento europeo e l’eliminazione in batteria di Margherita Panziera nei 100 dorso 10.28: Qualificati per le semifinali Benedettanei 50 rana, Lorenzo Mora e Thomas Ceccon nei 100 dorso, Nicolò Martinenghi nei 100 rana, Silvia Scalia nei 100 dorso 10.25: Gli azzurri acciuffano ben cinque posti nelle finali del pomeriggio, con buone possibilità di puntare al podio. Miglior tempo delle batterie per Ilarianei ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: Razzetti e De Tullio in finale! Avanti Pilato squalificata Castiglioni… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: Martinenghi Pilato Razzetti e la 4×100 stile per lanciare l’Italia. Bat… - SwimSwam_Italia : Mondiali Nuoto In Vasca Corta: Recap Live Batterie Day 1 - zazoomblog : LIVE – Nuoto Mondiali Abu Dhabi 2021 vasca corta: prima giornata in DIRETTA - #Nuoto #Mondiali #Dhabi #vasca… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: dalle 6.30 le batterie con Ceccon, Martinenghi e Pilato -