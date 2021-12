LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Razzetti pigliatutto: oro nei 200 farfalla e bronzo nei 200 misti! Mora, Martinenghi e Pilato in finale (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.46: Altra gara tutto cuore per l’azzurro Razzetti che ha disputato una gara in rimonta rispetto a Vazaios. Irraggiungibili Seto e Foster. Come a Kazan per Razzetti: oro nei 200 farfalla, bronzo nei 200 misti 16.44: Razzetti chiude con il crono di 1’52?54, secondo record italiano di giornata e seconda medaglia mondiale, oro per il giapponese Seto con 1’51?15, secondo posto per lo statunitense Foster con 1’51?35 16.43: E’ bronzoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO RazzettiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! RECORD ITALIANOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 16.42: Ai 100 Seto, Foster, Vazaios 16.38: Concesso qualche istante di respiro a Razzetti che torna in gara tra poco nella ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.46: Altra gara tutto cuore per l’azzurroche ha disputato una gara in rimonta rispetto a Vazaios. Irraggiungibili Seto e Foster. Come a Kazan per: oro nei 200nei 200 misti 16.44:chiude con il crono di 1’52?54, secondo record italiano di giornata e seconda medaglia mondiale, oro per il giapponese Seto con 1’51?15, secondo posto per lo statunitense Foster con 1’51?35 16.43: E’OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! RECORD ITALIANOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 16.42: Ai 100 Seto, Foster, Vazaios 16.38: Concesso qualche istante di respiro ache torna in gara tra poco nella ...

