LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Razzetti e De Tullio in finale! Avanti Pilato, squalificata Castiglioni (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.12: Engel di Curacao vince la prima batteria dei 100 dorso con 57?98 9.08: In semifinale nei 50 rana ci sono Atkinson, Hansson, Pilato, Hulkko, McSharry, Kivirinta, Gorbenko, Conceicao, McSherry, Lecluyse, Podmakikova, Zmushka, Godun, Thormalm, Teterevkova. Spareggio tra Gaspard e Renshaw 9.07: Pilato e Hullko vincono l’ultima batteria in 29?73, terzo posto per Kivirinta 9.05: La penultima batteria va alla giamaicana Atkinson in 29?55, dAvanti a Hansson e McSharry. Altra squalifica eccellente per la cinese Hang che aveva vinto a pari merito con Atkinson 9.04: NOOOOOOOOO squalificata ARIANNA Castiglioni, NON SI SA IL MOTIVO 9.02: Ariana Castiglioni domina la terz’ultima batteria con 29?77 ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.12: Engel di Curacao vince la prima batteria dei 100 dorso con 57?98 9.08: In semifinale nei 50 rana ci sono Atkinson, Hansson,, Hulkko, McSharry, Kivirinta, Gorbenko, Conceicao, McSherry, Lecluyse, Podmakikova, Zmushka, Godun, Thormalm, Teterevkova. Spareggio tra Gaspard e Renshaw 9.07:e Hullko vincono l’ultima batteria in 29?73, terzo posto per Kivirinta 9.05: La penultima batteria va alla giamaicana Atkinson in 29?55, da Hansson e McSharry. Altra squalifica eccellente per la cinese Hang che aveva vinto a pari merito con Atkinson 9.04: NOOOOOOOOOARIANNA, NON SI SA IL MOTIVO 9.02: Arianadomina la terz’ultima batteria con 29?77 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: Martinenghi Pilato Razzetti e la 4×100 stile per lanciare l’Italia. Bat… - SwimSwam_Italia : Mondiali Nuoto In Vasca Corta: Recap Live Batterie Day 1 - zazoomblog : LIVE – Nuoto Mondiali Abu Dhabi 2021 vasca corta: prima giornata in DIRETTA - #Nuoto #Mondiali #Dhabi #vasca… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: dalle 6.30 le batterie con Ceccon, Martinenghi e Pilato - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: dalle 6.30 le batterie con Ceccon Martinenghi e Pilato - #Nuoto… -