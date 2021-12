LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Razzetti e De Tullio in finale! Avanti Pilato, squalificata Castiglioni. Mora ok (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.37: Buona prova della serba Crevar che vince la seconda batteria in 4’33?30, secondo posto per Perez Blanco in 4’39?88 8.32: La portoricana Romano vince in 4’41?84 la prima batteria dei 400 misti. Nell’ultima c’è Cusinato 8.31: Non c’è Sara Franceschi al via nei 400 misti. C’è solo Ilaria Cusinato 8.29: Nuotata irregolare (gambata a delfino) il motivo della squalifica di Arianna Castiglioni. Attenzione perchè potrebbero arrivare tante squalificate anche nei 100 rana uomini 8.26: Due azzurri in semifinale. Questi i semifinalisti dei 100 dorso uomini: Stokowski, Guido, Casas, Mora, Samusenko, Kolesnikov, Christou, Glinta, Diener, Fantoni, Ceccon, Franta, Lelle, Kawecki, Gonzalez e spareggio tra Lie e Ndoye-Brouard 8.24: Lorenzo Mora vince l’ultima batteria e fa ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.37: Buona prova della serba Crevar che vince la seconda batteria in 4’33?30, secondo posto per Perez Blanco in 4’39?88 8.32: La portoricana Romano vince in 4’41?84 la prima batteria dei 400 misti. Nell’ultima c’è Cusinato 8.31: Non c’è Sara Franceschi al via nei 400 misti. C’è solo Ilaria Cusinato 8.29: Nuotata irregolare (gambata a delfino) il motivo della squalifica di Arianna. Attenzione perchè potrebbero arrivare tante squalificate anche nei 100 rana uomini 8.26: Due azzurri in semifinale. Questi i semifinalisti dei 100 dorso uomini: Stokowski, Guido, Casas,, Samusenko, Kolesnikov, Christou, Glinta, Diener, Fantoni, Ceccon, Franta, Lelle, Kawecki, Gonzalez e spareggio tra Lie e Ndoye-Brouard 8.24: Lorenzovince l’ultima batteria e fa ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: Razzetti e De Tullio in finale! Avanti Pilato squalificata Castiglioni… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: Martinenghi Pilato Razzetti e la 4×100 stile per lanciare l’Italia. Bat… - SwimSwam_Italia : Mondiali Nuoto In Vasca Corta: Recap Live Batterie Day 1 - zazoomblog : LIVE – Nuoto Mondiali Abu Dhabi 2021 vasca corta: prima giornata in DIRETTA - #Nuoto #Mondiali #Dhabi #vasca… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: dalle 6.30 le batterie con Ceccon, Martinenghi e Pilato -