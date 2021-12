LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Cusinato, Razzetti e De Tullio in finale! Avanti Pilato, squalificata Castiglioni (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.09: Il tedesco Schwinglshloegl si aggiuduica la quinta batteria con il tempo di 57?07, squalificato Sakci e anche il coreano Cho. Sta diventando una farsa. Cosa è cambiato rispetto agli europei, ad esempio? Ora Martinenghi 9.04: Il dominicano Dominguez Ramos vince la terza batteria dei 100 rana in 58?44. Squalificato Ng di Hong Kong 9.01: Il cileno Lazzerini si aggiudica la terza batteria in 59?61. Martinenghi al via nella penultima di sette batterie 8.59: Il rappresentante di Antigua e Barbuda Wuilliez vince in 58?73 la seco0nda batteria. La prima, dopo la squalifica, era andata a Ghali del Bahrein in 1’04?82 8.58: Squalificato Gomes Junior, come da copione… Occhio a Shymanovich che spesso si affida alla gambata a delfino 8.55: Il brasiliano Gomes Junior vince la prima batteria in 58?03, potrebbe anche ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.09: Il tedesco Schwinglshloegl si aggiuduica la quinta batteria con il tempo di 57?07, squalificato Sakci e anche il coreano Cho. Sta diventando una farsa. Cosa è cambiato rispetto agli europei, ad esempio? Ora Martinenghi 9.04: Il dominicano Dominguez Ramos vince la terza batteria dei 100 rana in 58?44. Squalificato Ng di Hong Kong 9.01: Il cileno Lazzerini si aggiudica la terza batteria in 59?61. Martinenghi al via nella penultima di sette batterie 8.59: Il rappresentante di Antigua e Barbuda Wuilliez vince in 58?73 la seco0nda batteria. La prima, dopo la squalifica, era andata a Ghali del Bahrein in 1’04?82 8.58: Squalificato Gomes Junior, come da copione… Occhio a Shymanovich che spesso si affida alla gambata a delfino 8.55: Il brasiliano Gomes Junior vince la prima batteria in 58?03, potrebbe anche ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: Razzetti e De Tullio in finale! Avanti Pilato squalificata Castiglioni… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: Martinenghi Pilato Razzetti e la 4×100 stile per lanciare l’Italia. Bat… - SwimSwam_Italia : Mondiali Nuoto In Vasca Corta: Recap Live Batterie Day 1 - zazoomblog : LIVE – Nuoto Mondiali Abu Dhabi 2021 vasca corta: prima giornata in DIRETTA - #Nuoto #Mondiali #Dhabi #vasca… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: dalle 6.30 le batterie con Ceccon, Martinenghi e Pilato -