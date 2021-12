LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: bene Razzetti nei 200 farfalla! De Tullio in finale nei 400 stile (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.49: La prima batteria dei 50 rana va alla rappresentante del Rwanda Ishimwe con 43?08. Nella terz’ultima di 8 batterie ci sarà Arianna Castiglioni, nell’ultima benedetta Pilato. Le prime 16 in semifinale 7.48: Questi i finalisti dei 200 farfalla uomini: Julian, Le Clos, Ponti, Zirk, Razzetti, Ivanov, Martinez, Hvas 7.46: Alberto Razzetti è in finale con il quinto tempo. Il sudafricano Le Clos vince in 1’50?63 davanti all’estone Zirk in 1’50?92 7.42: Razzetti vince la penultima batteria in 1’51?33 ed è in terza posizione nella classifica generale ma la batteria precedente è stata molto veloce, alle sue spalle Chmielewski e Harting 7.41: Ai 100 Razzetti, Harting, Chmielewski 7.39: Gli ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.49: La prima batteria dei 50 rana va alla rappresentante del Rwanda Ishimwe con 43?08. Nella terz’ultima di 8 batterie ci sarà Arianna Castiglioni, nell’ultimadetta Pilato. Le prime 16 in semi7.48: Questi i finalisti dei 200 farfalla uomini: Julian, Le Clos, Ponti, Zirk,, Ivanov, Martinez, Hvas 7.46: Albertoè incon il quinto tempo. Il sudafricano Le Clos vince in 1’50?63 davanti all’estone Zirk in 1’50?92 7.42:vince la penultima batteria in 1’51?33 ed è in terza posizione nella classifica generale ma la batteria precedente è stata molto veloce, alle sue spalle Chmielewski e Harting 7.41: Ai 100, Harting, Chmielewski 7.39: Gli ...

