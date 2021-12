LIVE – Lazio-Genoa, Sarri in conferenza stampa (DIRETTA) (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tutto pronto per la conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia di Lazio-Genoa, anticipo del venerdì del turno di campionato. Il tecnico biancoceleste interverrà ai microfoni dei giornalisti giovedì 16 dicembre, alle ore 14:30 presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale a partire dall’inizio dell’evento. COME SEGUIRLA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA 14.20 – Buon pomeriggio amici di Sportface.it e benvenuti alla DIRETTA testuale della conferenza stampa di Maurizio Sarri. Tra pochi minuti prenderà la parola. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tutto pronto per ladi Maurizioalla vigilia di, anticipo del venerdì del turno di campionato. Il tecnico biancoceleste interverrà ai microfoni dei giornalisti giovedì 16 dicembre, alle ore 14:30 presso la saladel Centro Sportivo di Formello. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale a partire dall’inizio dell’evento. COME SEGUIRLA IN TV AGGIORNA LA14.20 – Buon pomeriggio amici di Sportface.it e benvenuti allatestuale delladi Maurizio. Tra pochi minuti prenderà la parola. SportFace.

Advertising

AnnaSerturini : Non sarà mai una partita qualunque. Non sarà mai la partita giocata solo da chi scende in campo. Sara’ la partita… - fontanell_m : RT @timbusiness: È dedicata alla @RegioneLazio l'ultima tappa degli #InnovationDays 2021 di @sole24ore e @Confindustria. Per #TIM, Main Par… - Alessan78854074 : RT @timbusiness: È dedicata alla @RegioneLazio l'ultima tappa degli #InnovationDays 2021 di @sole24ore e @Confindustria. Per #TIM, Main Par… - AleCat_91 : FIORENTINA, CALCIOMERCATO, PIF INTER LIVE, ICARDI LUIS ALBERTO JUVENTUS ... - 24Eventi : RT @timbusiness: È dedicata alla @RegioneLazio l'ultima tappa degli #InnovationDays 2021 di @sole24ore e @Confindustria. Per #TIM, Main Par… -