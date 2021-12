LIVE Juventus-Servette 4-0 | Champions League calcio femminile in DIRETTA | bianconere che passano il turno Pagelle e highlights!

(Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA94? Finisce la partita,4-0. 92? Goooooooooooooooooool, Bonfantiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii, dribbling dentro l’area di rigore e sinistro sul primo palo,4-0. 90? Dentro Redondo e Bourma, fuori Mendes e Lagonia per il. 88? Tiro a giro di Bonansea, pallone fuori. 86? Mendes da buona posizione manda alto il pallone. 84? Dentro Staskova, fuori Pedersen nella. 82? Dentro Tamplin e Peiro, fuori Lagonia e Felber nel. 80? Quarto gol per il Wolfsburg, 4-0 contro il Chelsea. 78? Destro di Pedersen che finisce sul fondo. 76? Dentro Bonfantini e Nilden, fuori Hurtig e Boattin nella. 74?che prova ...

Allenatore: Severac. 20.15 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Juventus-Servette femminile. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Servette Women match di ...90'+3' - FINISCE QUI! JUVENTUS WOMEN AI QUARTI DI CHAMPIONS! 90' - BONFANTINIIIII!!!!!! 4-0! L'ex Roma salta mezzo Servette e deposita il pallone in rete! 88' - ...