LIVE Juventus-Servette 2-0 | Champions League calcio femminile in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

(Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54? Caruso prova per Girelli, pallone calciato troppo forte. 52? 6508 spettatori allo Stadium per la partita contro il. 50?che prova timidamente il possesso palla. 48? Possesso palla prolungato per la. 46?la ripresa! 21.55in pieno controllo si porta facilmente sul 2-0, ma dall’altra parte anche il Wolfsburg è sul 2-0. In questo momento entrambe qualificate a discapito del Chelsea. A tra poco per il45? Fine del primo tempo,2-0. 43? Conclusione fuori di Nakkach dalla distanza. 41?che prova ad alzare il baricentro. 39? Traversa di punizione da parte di ...