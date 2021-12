LIVE Curling Italia-Germania, Preolimpico 2021 in DIRETTA: si comincia! (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.01 Martello alla Germania nel primo end: l’ultima stone sarà tedesca. 18.58 L’Italia femminile invece ha abbandonato il sogno olimpico: la sconfitta contro la fortissima Scozia ha spento le residue speranze delle azzurre verso le Olimpiadi di Pechino. 18.55 In contemporanea ad Italia-Germania andrà in scena Danimarca-Repubblica Ceca che emetterà l’avversaria dell’Italia nel play-off che si disputerà domani alle ore 15.00. 18.52 Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin hanno invece un bilancio contrario rispetto a quello della Germania: sei vittorie ed una sola sconfitta contro la Norvegia già qualificata per le Olimpiadi. 18.49 Sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi), ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.01 Martello allanel primo end: l’ultima stone sarà tedesca. 18.58 L’femminile invece ha abbandonato il sogno olimpico: la sconfitta contro la fortissima Scozia ha spento le residue speranze delle azzurre verso le Olimpiadi di Pechino. 18.55 In contemporanea adandrà in scena Danimarca-Repubblica Ceca che emetterà l’avversaria dell’nel play-off che si disputerà domani alle ore 15.00. 18.52 Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin hanno invece un bilancio contrario rispetto a quello della: sei vittorie ed una sola sconfitta contro la Norvegia già qualificata per le Olimpiadi. 18.49 Sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi), ...

