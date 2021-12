LIVE Curling Italia-Germania 7-2, Preolimpico 2021 in DIRETTA: strappo degli azzurri nel sesto end! (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.41 QUATTRO PUNTI DELL’Italia NEL sesto end!! CHE strappo!! 7-2 Italia!! 20.33 Dopo cinque end la Danimarca è in vantaggio 4-3 sulla Repubblica Ceca: grande incertezza sullo sheet D. 20.16 Accorcia la Germania facendo segnare un punto nel quinto end: 3-2 per l’Italia e ancora tutto in discussione a metà partita. 20.00 Timbra ancora il cartellino l’Italia nel quarto end! Gli azzurri sono avanti 3-1 sulla Germania! 19.45 Un altro punto per l’Italia! Gli azzurri volano sul 2-1 dopo i primi tre end! 19.40 La Danimarca è in vantaggio 1-0 sulla Repubblica Ceca: chi vince affronta ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.41 QUATTRO PUNTI DELL’NEL! CHE!! 7-2!! 20.33 Dopo cinque end la Danimarca è in vantaggio 4-3 sulla Repubblica Ceca: grande incertezza sullo sheet D. 20.16 Accorcia lafacendo segnare un punto nel quinto end: 3-2 per l’e ancora tutto in discussione a metà partita. 20.00 Timbra ancora il cartellino l’nel quartoGlisono avanti 3-1 sulla! 19.45 Un altro punto per l’! Glivolano sul 2-1 dopo i primi tre19.40 La Danimarca è in vantaggio 1-0 sulla Repubblica Ceca: chi vince affronta ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Curling Italia-Germania 3-1 Preolimpico 2021 in DIRETTA: gli azzurri sono davanti al quarto end! - #Curling… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Germania Preolimpico 2021 in DIRETTA: si comincia! - #Curling #Italia-Germania #Preolimpico - infoitsport : LIVE Curling Italia-Scozia 1-6, Preolimpico 2021 in DIRETTA: le scozzesi dilagano a metà gara - OA_Sport : DIRETTA LIVE - L'Italia femminile si gioca il tutto per tutto: obbligo di vittoria per continuare il Preolimpico! - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Giappone 5-3 Preolimpico 2021 in DIRETTA: i nipponici accorciano nel sesto end - #Curling… -