LIVE Curling Italia-Germania 2-1, Preolimpico 2021 in DIRETTA: gli azzurri sono davanti al tye (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.45 Un altro punto per l’Italia! Gli azzurri volano sul 2-1 dopo i primi tre end! 19.40 La Danimarca è in vantaggio 1-0 sulla Repubblica Ceca: chi vince affronta l’Italia domani nel play-off. 19.32 Risponde l’Italia nel secondo end! Un punto per gli azzurri e tutto in equilibrio: 1-1. 19.14 Il primo punto è fatto segnare dalla Germania nel primo end: 1-0 per i tedeschi. Adesso l’ultima stone passa all’Italia. 19.01 Martello alla Germania nel primo end: l’ultima stone sarà tedesca. 18.58 L’Italia femminile invece ha abbandonato il sogno olimpico: la sconfitta contro la fortissima Scozia ha spento le residue speranze delle azzurre verso le Olimpiadi di ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.45 Un altro punto per l’! Glivolano sul 2-1 dopo i primi tre end! 19.40 La Danimarca è in vantaggio 1-0 sulla Repubblica Ceca: chi vince affronta l’domani nel play-off. 19.32 Risponde l’nel secondo end! Un punto per glie tutto in equilibrio: 1-1. 19.14 Il primo punto è fatto segnare dallanel primo end: 1-0 per i tedeschi. Adesso l’ultima stone passa all’. 19.01 Martello allanel primo end: l’ultima stone sarà tedesca. 18.58 L’femminile invece ha abbandonato il sogno olimpico: la sconfitta contro la fortissima Scozia ha spento le residue speranze delle azzurre verso le Olimpiadi di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Curling Italia-Germania Preolimpico 2021 in DIRETTA: si comincia! - #Curling #Italia-Germania #Preolimpico - infoitsport : LIVE Curling Italia-Scozia 1-6, Preolimpico 2021 in DIRETTA: le scozzesi dilagano a metà gara - OA_Sport : DIRETTA LIVE - L'Italia femminile si gioca il tutto per tutto: obbligo di vittoria per continuare il Preolimpico! - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Giappone 5-3 Preolimpico 2021 in DIRETTA: i nipponici accorciano nel sesto end - #Curling… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Giappone 7-3 Preolimpico 2021 in DIRETTA: gli azzurri allungano ancora nel settimo end! -… -