LIVE Curling Italia-Germania 11-4, Preolimpico 2021 in DIRETTA: settima vittoria per gli azzurri in otto incontri, domani il play-off! (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.14 Un’Italia davvero eccezionale in questo torneo Preolimpico: sette vittorie in otto partite e sconfitta arrivata solo contro la corazzata norvegese. 21.11 4-0 PER L’Italia NELL’OTTAVO END! FINISCE QUI!! L’Italia VINCE 11-4 CONTRO LA Germania PER MANIFESTA SUPERIORITA’! 21.04 Repubblica Ceca che passa in vantaggio sulla Danimarca 5-4 dopo il settimo end. 20.56 Due punti messi a referto dalla Germania nel settimo end: 4-7 e incontro che torna in discussione. 20.51 4-4 tra Danimarca e Repubblica Ceca: i cechi riequilibrano la situazione. Ancora non sappiamo quale sarà l’avversaria dell’Italia domani. 20.41 QUATTRO PUNTI DELL’Italia NEL SESTO ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.14 Un’davvero eccezionale in questo torneo: sette vittorie inpartite e sconfitta arrivata solo contro la corazzata norvegese. 21.11 4-0 PER L’NELL’OTTAVO END! FINISCE QUI!! L’VINCE 11-4 CONTRO LAPER MANIFESTA SUPERIORITA’! 21.04 Repubblica Ceca che passa in vantaggio sulla Danimarca 5-4 dopo il settimo end. 20.56 Due punti messi a referto dallanel settimo end: 4-7 e incontro che torna in discussione. 20.51 4-4 tra Danimarca e Repubblica Ceca: i cechi riequilibrano la situazione. Ancora non sappiamo quale sarà l’avversaria dell’. 20.41 QUATTRO PUNTI DELL’NEL SESTO ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Curling Italia-Germania 7-2 Preolimpico 2021 in DIRETTA: strappo degli azzurri nel sesto end! - #Curling… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Germania 3-1 Preolimpico 2021 in DIRETTA: gli azzurri sono davanti al quarto end! - #Curling… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Germania Preolimpico 2021 in DIRETTA: si comincia! - #Curling #Italia-Germania #Preolimpico - infoitsport : LIVE Curling Italia-Scozia 1-6, Preolimpico 2021 in DIRETTA: le scozzesi dilagano a metà gara - OA_Sport : DIRETTA LIVE - L'Italia femminile si gioca il tutto per tutto: obbligo di vittoria per continuare il Preolimpico! -