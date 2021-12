LIVE Curling Italia-Germania 11-4, Preolimpico 2021 in DIRETTA: settima vittoria per gli azzurri in otto incontri, domani il play-off contro la Repubblica Ceca! (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.25 Gli azzurri affronteranno la Repubblica Ceca nel primo play-off di domani alle ore 15.00. I cechi hanno battuto la Danimarca per 7-5. Un caro saluto e buona serata a tutti! 21.14 Un’Italia davvero eccezionale in questo torneo Preolimpico: sette vittorie in otto partite e sconfitta arrivata solo contro la corazzata norvegese. 21.11 4-0 PER L’Italia NELL’OTTAVO END! FINISCE QUI!! L’Italia VINCE 11-4 contro LA Germania PER MANIFESTA SUPERIORITA’! 21.04 Repubblica Ceca che passa in vantaggio sulla Danimarca 5-4 dopo il settimo end. 20.56 Due punti messi a referto dalla ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.25 Gliaffronteranno laCeca nel primo-off dialle ore 15.00. I cechi hanno battuto la Danimarca per 7-5. Un caro saluto e buona serata a tutti! 21.14 Un’davvero eccezionale in questo torneo: sette vittorie inpartite e sconfitta arrivata solola corazzata norvegese. 21.11 4-0 PER L’NELL’OTTAVO END! FINISCE QUI!! L’VINCE 11-4LAPER MANIFESTA SUPERIORITA’! 21.04Ceca che passa in vantaggio sulla Danimarca 5-4 dopo il settimo end. 20.56 Due punti messi a referto dalla ...

