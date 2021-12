LIVE – BOLLETTINO oggi | giovedì 16 dicembre | contagi aggiornati di ogni regione DIRETTA

(Di giovedì 16 dicembre 2021) IlCovid diaggiornatopercon unanelle 24 ore: di seguito in tempo reale tutti gli aggiornamenti utili e i dati suie sull’andamento della pandemia da Coronavirus sul territorio nazionale; tutto per quanto concerne le 24 ore inerenti a162021. Dati importanti per comprendere l’evoluzione dell’impatto del virus pandemico nel nostro Paese e definire dei bilanci accurati sulla situazione italiana. Sportface.it vi propone di seguito tutti i datiin tempo reale, non appena disponibili. Di seguito ilCovid diper. Segui il ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE BOLLETTINO

Processati 634.638 tamponi. In aumento ricoveri ordinari (+146) e terapie intensive (+7). Dopo la stretta sugli arrivi in Italia, il premier Draghi riferisce in Parlamento alla vigilia del Consiglio ...È questo il quadro che emerge daldel Ministero della Salute del 15 dicembre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI- SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON ...Sono 23.195 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 20.677, qui il bollettino). Sale così ad almeno 5...... il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guarit ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Coronavirus in Italia, il bollettino del 15 dicembre: 23.195 nuovi casi, i morti sono 129 ...