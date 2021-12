“L’Italia è il Paese dell’anno”, l’illustre Economist incorona Draghi, artefice della grande ripresa. Speriamo non ceda la poltrona… (Di giovedì 16 dicembre 2021) “L’Italia non è il Paese dell’anno per i suoi successi agli europei di calcio o delle sue pop star all’Eurovisione, ma lo è per la sua politica. Con Mario Draghi, ha acquisito un primo ministro competente, rispettato internazionalmente. Per una volta, un’ampia maggioranza dei suoi politici ha sepolto le differenze per sostenere un programma di approfondite riforme, il che porterà L’Italia ad avere i fondi che le spettano nel recovery plan dell’Ue”. Un riconoscimento, quello che oggi ricopre di gloria il nostro (da noi) ‘aspramente criticato’ Paese, che viene da una voce seria ed autorevole, come l’inflessibile ‘The Economist’. Il pregiato tabloid oggi scrive infatti che se oggi L’Italia è Paese dell’anno 2021, lo deve ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) “non è ilper i suoi successi agli europei di calcio o delle sue pop star all’Eurovisione, ma lo è per la sua politica. Con Mario, ha acquisito un primo ministro competente, rispettato internazionalmente. Per una volta, un’ampia maggioranza dei suoi politici ha sepolto le differenze per sostenere un programma di approfondite riforme, il che porteràad avere i fondi che le spettano nel recovery plan dell’Ue”. Un riconoscimento, quello che oggi ricopre di gloria il nostro (da noi) ‘aspramente criticato’, che viene da una voce seria ed autorevole, come l’inflessibile ‘The’. Il pregiato tabloid oggi scrive infatti che se oggi2021, lo deve ...

