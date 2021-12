L'impegno degli investitori istituzionali per la sostenibilità delle aziende (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il commitment da parte degli investitori istituzionali verso le tematiche ESG è sempre maggiore: oltre 9 investitori su 10 si dichiarano disposti (e nella maggior parte dei casi, addirittura, molto propensi) a rinunciare ad una parte importante dei propri profitti, al fine di finanziare la transizione verso business model più sostenibili da parte delle Società in cui essi investono. La quinta edizione della survey agli investitori istituzionali, condotta su base biennale dall’Osservatorio Corporate Governance di The European House – Ambrosetti, certifica l’importanza che gli aspetti Environmental, Social e Governance rivestono per il mercato. In particolare, lo studio, che nel 2021 ha coinvolto player che gestiscono complessivamente circa 13 mila miliardi di euro ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il commitment da parteverso le tematiche ESG è sempre maggiore: oltre 9su 10 si dichiarano disposti (e nella maggior parte dei casi, addirittura, molto propensi) a rinunciare ad una parte importante dei propri profitti, al fine di finanziare la transizione verso business model più sostenibili da parteSocietà in cui essi investono. La quinta edizione della survey agli, condotta su base biennale dall’Osservatorio Corporate Governance di The European House – Ambrosetti, certifica l’importanza che gli aspetti Environmental, Social e Governance rivestono per il mercato. In particolare, lo studio, che nel 2021 ha coinvolto player che gestiscono complessivamente circa 13 mila miliardi di euro ...

