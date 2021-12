Liguria zona gialla da lunedì 20 dicembre, l’annuncio di Toti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Liguria zona gialla da lunedì 20 dicembre per due settimane. Ad annunciarlo il presidente della regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti. “Da lunedì la Liguria sarà in zona gialla per le prossime due settimane. Secondo il report del 16 dicembre l’incidenza media settimanale ogni 100mila abitanti si attesta a 313 (314 Savona, 235 Spezia, 647 Imperia, 229 Genova) mentre i posti letto occupati in area medica sono al 17% e quelli in terapia intensiva sono al 12%”, afferma aggiungendo: “Un dato che ci aspettavamo vista la circolazione del virus nei giorni scorsi e che conferma come ci troviamo nel picco della quarta ondata. Fortunatamente grazie ai vaccini, gli ospedali e le terapie intensive sono ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021)da20per due settimane. Ad annunciarlo il presidente della regione e assessore alla Sanità Giovanni. “Dalasarà inper le prossime due settimane. Secondo il report del 16l’incidenza media settimanale ogni 100mila abitanti si attesta a 313 (314 Savona, 235 Spezia, 647 Imperia, 229 Genova) mentre i posti letto occupati in area medica sono al 17% e quelli in terapia intensiva sono al 12%”, afferma aggiungendo: “Un dato che ci aspettavamo vista la circolazione del virus nei giorni scorsi e che conferma come ci troviamo nel picco della quarta ondata. Fortunatamente grazie ai vaccini, gli ospedali e le terapie intensive sono ...

