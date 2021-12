(Di giovedì 16 dicembre 2021) La sostituzione del comandante supremo dell’esercito libico, Abdul Basit Marwan dall’incarico di comandante della zona militare di Tripoli, poiché considerato troppo compromesso con la guerra in, ha provocato l’iraislamiche. Che hanno circondato ifacendo tenere un colpo di Stato. Al punto che, secondo Sky news Arabia, il presidente Mohammed Menfi e i membri del Consiglio presidenziale libico sono stati frettolosamente trasferiti in un luogo sicuro, dopo le notizie di assalti di uomini armati alle proprie abitazioni. Tutto è iniziato nella tarda serata di ieri dopo che, su alcuni media libici, sono apparse immagini di uomini armati che circondano l’ufficio del primo ministro Abdelhamid Dbeibah. Le tensioni, come detto, sono nate dopo che ...

Advertising

SecolodItalia1 : Libia, slittano le elezioni presidenziali, le milizie assaltano i palazzi delle istituzioni -

Ultime Notizie dalla rete : Libia slittano

Il Secolo d'Italia

Le elezioni legislative in, che si sarebbero dovute tenere il 24 dicembre,a gennaio. Restano a dicembre quelle presidenziali. Il calendario elettorale così modificato è stato annunciato dal Parlamento. 'L'...AGI - Le elezioni legislative libichea gennaio . Lo ha annunciato il portavoce del Parlamento, precisando che si terranno trenta giorni dopo le presidenziali , previste a dicembre. 'L'elezione dei membri della Camera dei ...abdul hamid mohammed dbeibah 2 (ANSA) - I signori della guerra libici non sembrano avere alcuna intenzione di lasciare il campo a un processo democratico e, a meno di dieci giorni dalle previste elezi ...Mezzi per le strade del centro tensione alle stelle: i signori della guerra non sembrano avere intenzione di lasciare il campo a un processo democratico ...