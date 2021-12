Libia | milizie assediano il governo di Tripoli | verso il rinvio delle elezioni presidenziali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 dicembre un gruppo di uomini armati ha circondato la sede deldove si trova l’ufficio del primo ministro libico Abdul Hamid Dbeibah a. Il gruppo appartiene alla milizia della Brigata Al-Samoud, il cui leader Salah Badi ha annunciato che “innon ci saranno” e che le sue forze armate chiuderanno tutte le istituzioni statali. Le(le prime dalla caduta di Muammar Gheddafi nel 2011) erano previste per il 24 dicembre e avrebbero dovuto segnare un punto di svolta dopo dieci anni di lotta civile e lotta per il potere. Salah Bidi risulta nella lista nera del Consiglio di sicurezza dell’Onu dal 2018 per aver più volte tentato di rimuovere dal potere l’allora ...